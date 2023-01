Krumbach

18:00 Uhr

Investor muss beim geplanten Rewe-Markt in Krumbach nachbessern

Der Bauantrag für den Rewe-Markt am Krumbacher Gärtnerweg wurde jetzt zurückgestellt. Der Investor will nachbessern.

Plus In Krumbach soll ein Rewe-Markt entstehen. Doch jetzt stellt der Bauausschuss den Antrag zurück. Der Investor soll an einigen Stellen nachbessern.

Von Dieter Jehle

In Krumbach soll ein Rewe-Markt mit einer Grundfläche von circa 2345 Quadratmeter und mit einer Höhe von 7,30 Meter errichtet werden. Doch im Bauausschuss gab es nun Enttäuschung über das geplante Projekt in der Nähe des Gärtnerwegs. Der Bauantrag wurde zurückgestellt. Der Investor müsse nachbessern, war die einhellige Meinung im Gremium.

