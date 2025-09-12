Jahreshauptversammlung beim VdK-Ortsverbands Krumbach

Besonders begrüßen konnte Karl-Heinz Heberle, den 1. Bürgermeister Hubert Fischer, VdK- Kreisgeschäftsführer Frederic Fuchs, VdK- Kreisvorsitzenden Horst Kögel und den Geschäftsführer des Heilbades Krumbad Peter Heinrich. Ihr Kommen zeigt uns Ihr Interesse an unseren VdK Ortsverein bzw. an unserer ehrenamtlichen Arbeit betonte Heberle. Im Rückblick der letzten zwölf Monate berichtete Heberle über insgesamt 24 Veranstaltungen und sieben Vorstandssitzungen. Ferner gab er die aktuellen Zahlen von 1003 Mitglieder, davon 471 Frauen und 532 Männer bekannt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Marlies Noll, Erhard Nissner, und Ursula Wurzinger mit Urkunden und Anstecknadeln geehrt.

Auch machte Heberle wieder darauf aufmerksam, dass im südlichen Landkreis keine Beratungssprechzeiten vom VdK in Krumbach stattfinden. Er ist der Meinung, dass die Bürger auch vor Ort wieder Hilfe erfahren könnten und die für manchen beschwerliche Anfahrt nach Günzburg entfallen könnte. Kassier Alexander Löhel erläuterte den durch die Revision bereits genehmigten Kassenbericht und übermittelte detaillierte Angaben über die Einnahmen und Ausgaben bis Ende 2025. Frauenbeauftragte Heidi Heberle stellte die Aktionen zu Weihnachten, zum Muttertag, „Gewalt gegen Frauen“, und den Hobby- und Kreativstammtisch vor. Mit ihrer Tätigkeit möchte sie nicht nur das Miteinander im VdK fördern, sondern auch die Vorstandschaft unterstützen.

In ihren Grußworten waren sich 1. Bürgermeister Fischer ,VdK- Kreisgeschäftsführer Fuchs und Kreisvorsitzender Kögel einig, für einander einstehen, gemeinsam und miteinander tätig werden, dafür steht der VdK. Dazu gehört aber auch die ehrenamtliche Mitarbeit, egal auf welcher Ebene. Heberle bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr Erscheinen sowie bei allen Helfern für die gute Zusammenarbeit. Die Livemusik des Musikerduos Thier und Biberacher sowie das Büfett rundeten die Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Krumbach ab.

