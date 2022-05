Jetzt kann Krumbachs Jugend wieder durchstarten

Jugendzentrum und Jugendcafé in Krumbach sind nach längerer Pause wieder geöffnet. Für Skaterinnen und Skater war bei Workshops einiges geboten.

Es sind ereignisreiche Tage für die Krumbacher Jugend: Das Jugendcafé und das Jugendzentrum in dem Gebäude in der Hans-Lingl-Straße sind nach längerer Pause wieder geöffnet. Zudem ist das Areal eine erste Adresse für Skaterinnen und Skater. Jetzt fanden zwei Skateworkshops im dortigen Skatepark statt.

Nachdem das Jugendcafé einige Zeit coronabedingt geschlossen war, startete es jetzt im Jugendzentrum wieder und öffnet zukünftig jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr. Erfreulicherweise hat sich hierfür Tobias Grau als neuer pädagogischer Mitarbeiter gefunden, der das Jugendcafé auch regelmäßig mit Aktionstagen beleben möchte. Bei sowohl jüngerem als auch älterem Publikum kamen am Samstag der Billardtisch sowie der Tischkicker und die Dartscheibe sehr gut an. Vor Ort sind auch eine Tischtennisplatte und verschiedene Spiele zu finden. Der Grillplatz und Basketballkorb auf dem Areal des Jugendzentrums bieten sich für verschiedene Aktionen im Sommer an. Das Jugendcafé ist ein Begegnungsort für etwa 12- bis 16-Jährige, an dem sich junge Menschen in gemütlicher Atmosphäre aufhalten können Die Jugendpflege bietet mit dem Jugendcafé „Juca“ Raum sich auszutauschen, Spaß zu haben und gemeinsame Aktionen durchzuführen.

Von links hinten die Jugendzentrum-Vorstände Emil Ehrmann, Berkan Yildirim, Leon Baumgärtner, Noah Volk und Emma Fißl. Vorne Bürgermeister Hubert Fischer, Jugendpflegerin Melissa Niedermair und neuer Jugendcafé-Mitarbeiter Tobias Grau. Foto: Johanna Herold

Auch Krumbachs Bürgermeister Fischer kam zur Eröffnung

Ebenso wurde die Neueröffnung des Krumbacher Juzes mit einem neuen Jugendzentrum-Vorstand gefeiert. In einer kurzen Ansprache betonte Bürgermeister Hubert Fischer bei der Eröffnungsfeier gegenüber den Jugendlichen, dass sie stolz sein können, die Geschichte des Jugendzentrums fortzuführen. Jugendpflegerin Melissa Niedermair freute sich, dass sich mit den Jugendlichen engagierte junge Menschen gefunden haben, die bereit sind, die Verantwortung, welche dieses Ehrenamt mit sich bringt, zu übernehmen. Nun kann der neu gegründete Verein durchstarten. Gleich im Mai ist eine Veranstaltung mit Subkult im Juze geplant.

Am Samstag wurde ab 21 Uhr mit einer großen Eröffnungs-Party richtig gefeiert. Der junge Vorstand sprach von ungefähr 200 Besuchern, die mit ihnen die Neueröffnung gebührend zelebriert haben.

Dann ging es weiter mit einer Veranstaltung der Jugendpflege in Kooperation mit dem Kinderschutzbund. Dank einer Spende im Rahmen der Spendenaktion „Allianz bewegt sich“ von der Allianz Geschäftsstelle Kempten konnten gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Krumbach zwei Skateworkshops auf dem Skatepark am Jugendzentrum angeboten werden. Schnell fanden sich für diese Kurse motivierte Nachwuchs-Skateboarder(innen), welche zum Teil mit ihren eigenen Skateboards am Sonntag erschienen.

Lesen Sie dazu auch

Mit zwei erfahrenen Coaches der Skateboard-Schule „Tom Cat“ konnten die Kinder verschiedene Tricks und die ersten Fahrkenntnisse erlernen. Auch erfuhren sie, was ein gutes Skateboard ausmacht und wie ein solches aufgebaut ist. Die Begeisterung nach den Workshops war groß und das Interesse nach weiteren Kursen sowohl vonseiten der Kinder als auch der Eltern vorhanden. (AZ)