Joint geraucht: Autofahrer wird in Krumbach angehalten

Gegen einen Mann ermittelt die Krumbacher Polizei wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Ihn haben Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgegriffen.

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat die Polizei Krumbach in der Ulmer Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Nachdem die Beamten laut Polizeibericht einen 31-jährigen Mann angehalten hatten, gab dieser auf Nachfrage zu, dass er am Vorabend einen Joint geraucht hätte. Daraufhin wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus Krumbach gebracht und seine Fahrzeugschlüssel an einen Kollegen des 31-Jährigen übergeben. (AZ)