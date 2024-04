Jubiläum: 20 Jahre "Schule der Phantasie" in Krumbach

1974 machte Rudolf Seitz einen Modellversuch über ästhetische Elementarerziehung in einer Münchner Kindertagesstätte. Das Konzept feiert nun in Krumbach Jubiläum.

Die Geschichte der "Schule der Phantasie" beginnt in München in den 1970er-Jahren. Prof. Rudi Seitz entwickelte die Idee auf der Basis seiner jahrelangen Forschung zur bildnerisch-ästhetischen Elementarerziehung. Die Erkenntnisse bestätigen die Notwendigkeit einer stärkeren Förderung kreativen Gestaltens besonders für Kinder im Vor- und Grundschulalter. 1980 wurde das Konzept dem Münchner Stadtrat vorgelegt, die Gründung der ersten "Schule der Phantasie" wurde beschlossen.

Bedeutung der "Schule der Phantasie" für Förderung kreativer Kompetenzen von Kindern

Das Konzept hat sich inzwischen in vielen Filialen über den gesamten deutschen Sprachraum ausgebreitet und findet immer Anwendung im engen Zusammenwirken mit der Schule als unterrichtsbegleitendes Angebot. Heute seien leider oft Schule, Beruf und das alltägliche Leben überfrachtet mit Informationen auch aus den sozialen Netzwerken, heißt es in einer Pressemitteilung. So finde in vielen Bereichen eine Verarmung der kreativen Fähigkeiten statt, die so wichtig für die Herausforderungen des Lebens seien.

Joseph Beuys' Erbe: Rolle der Kreativität in der heutigen Gesellschaft

Nach Joseph Beuys ist „Jeder Mensch ein Künstler.“ Damit meint er, jeder Mensch ist kreativ, nur die diese Kreativität ist meist zugunsten der Rationalität verschüttet. Dabei sei das Kapital des Menschen unter anderem seine kreativen Kompetenzen. Rudolph Seitz sagt dazu: „Kreative Menschen sind flexibel, sie finden sich auch in ungewöhnlichen Situationen zurecht. Sie sind grundsätzlich bereit, neue Gegebenheiten mit einzubeziehen.“ Diese Fähigkeiten seien in der heutigen Zeit gefragt. Entdecken, Erleben, Ideen haben und sich auf Prozesse einzulassen, erfordere eine offene Haltung. Ideen umzusetzen, sich selbst zu entdecken und eigenständige Lösungen zu finden, sei auch der Ansatz der "Schule der Phantasie".

Diese möchte jungen Menschen Mut machen, eine eigene schöpferische Formensprache zu entwickeln und souverän einzusetzen. Im Mittelpunkt stehe dabei die Unterstützung der Entwicklung der Persönlichkeit junger Menschen durch die Möglichkeit der Entfaltung der Fantasie in positiver und anregender Umgebung. Dazu bräuchten Kinder Selbstvertrauen, um im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit Kursleiterinnen und Kursleitern ganz eigene Gestaltungen zu realisieren, ohne Zwang und ohne Druck der Bewertung.

Erfolgsrezept "Schule der Phantasie": Entdecken, Erleben und eigenständige Lösungen finden

Das Mittelschwäbische Heimatmuseum greift dieses Konzept auf und baut dieses in das museumspädagogische Gesamtkonzept ein. Die künstlerisch-inhaltliche Leitung übernimmt die Kunstpädagogin Eva Herold-Fißl. Sie bildete weitere Kursleiterinnen und Kursleiter aus. Museumsleiterin Anita Roth sieht darin eine ideale Möglichkeit, schon den kleinen Künstlern Mut zu machen, sich kreativ zu äußern.

Die Finanzierung der "Schule der Phantasie Krumbach" ist durch einen fixen Beitrag des Zweckverbands Mittelschwäbisches Heimatmuseum Krumbach gesichert. Kursräume und Lagermöglichkeiten stehen im Mitteschwäbischen Heimatmuseum zur Verfügung. Geringe Beiträge sollen die Deckung der Kosten Material erleichtern. Die Verwaltung der Gesamtleitung der "Schule der Phantasie" besorgt die Museumsverwaltung.

Die Kursleiter der "Schule der Phantasie" freuen sich mit allen Interessierten im Alter von einem Jahr bis 99 Jahren, das 20-jährige Jubiläum in kreativer Atmosphäre zu feiern. Kursangebot: Samstag, 27. April, ab 14.30 Uhr: "Wir feiern unseren 20. Geburtstag!" mit vier Fantasie-Stationen "FarbenZauber, FarbenFlug, FarbenNetzwerk und FarbenWanderung". Dienstag, 14. Mai, 15 bis 16.30 Uhr: Experimentelle Malerei, Leitung Katrin Maier. Sonntag, 16. Juni, 16 bis 18 Uhr: „Immer diese Bestimmer“, Leitung Claudia Seitz. (AZ)