Krumbach

06:00 Uhr

Jubiläumskonzert der Berufsfachschule für Musik: Töne, die unter die Haut gehen

Plus Die Berufsfachschule für Musik feiert 40-jähriges Jubiläum. Beim Abschlusskonzert im Krumbacher Stadtsaal kommt man aus dem Staunen nicht heraus.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Mit diesem Konzert haben die Schülerinnen und Schüler sowie Dozenten und Lehrkräfte der Berufsfachschule für Musik alle Erwartungen weit übertroffen. Unter dem Motto „Bühne frei“ präsentierten sie zum Abschluss der Jubiläumswoche zum 40. Geburtstag ihrer Schule ein künstlerisch anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, das sowohl hinsichtlich der Vielzahl der vorgestellten Instrumente und Stilrichtungen als auch der Qualität der Darbietungen nicht zu überbieten war. Verständlich, dass der Applaus für diese glanzvollen Leistungen nicht enden wollte.

Der mit fast 50 Mitgliedern besetzte große Chor brachte mit einem Spiritual Schwung auf die Bühne, ehe er mit einem altfranzösischen Volkslied sowie einem Frühlingsgruß gekonnt seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Foto: Claudia Bader

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die den Stadtsaal fast bis auf den letzten Platz füllten, durften einen musikalischen Höhepunkt nach dem anderen genießen. Viele konnten die von stellvertretendem Bezirkstagspräsident Alfons Weber in seinen Grußworten zitierten Worte des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart gut verstehen: „Ohne Musik wäre alles nichts.“ Die im Jahr 1983 gegründete „Institution, die maßgeblich zum Erhalt der Musiktradition in Schwaben beiträgt,“ ist für Weber ein Glücksfall. „Eine solche Bandbreite wie hier gibt es im ganzen Freistaat sehr selten“, zeigte sich auch der Ehrenpräsident des Bayerischen Musikrats, Dr. Thomas Goppel, voll des Lobes für die Krumbacher Berufsfachschule für Musik. "Es gibt nur wenige Berufe, für die so viel Begeisterung notwendig ist", würdigte er das Engagement der Schülerinnen und Schüler.

