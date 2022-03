Krumbach

17:30 Uhr

Jüdisches Haus: Heimatverein sorgt sich um Krumbacher Stadtbild

Plus Ein baufälliges Haus, dessen Geschichte weit zurückreicht, soll in Krumbach einem Neubau weichen. Was bedeutet das für das historisch geprägte Ortsbild?

Von Peter Bauer

Das Bild ist eine trügerische Idylle. Es zeigt Johanna Oettinger im Sommerkleid im Garten ihres Elternhauses. 1942 wurde sie zusammen mit ihrer Familie in das von Nazideutschland besetzte Polen deportiert und ermordet. Sie wurde 17 Jahre alt. Johanna Oettinger wuchs in Krumbach-Hürben im Haus 3-5 in der Hohlstraße auf. Das Haus, in dem die jüdische Familie Oettinger einst wohnte, ist über die Jahrzehnte baufällig und durch einen Brand im Jahr 2011 schwer beschädigt worden. Nun soll das Haus, dessen Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Auch mit Blick auf die jüdisch geprägte Geschichte Hürbens setzt sich der Krumbacher Heimatverein mit dieser Entwicklung kritisch auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

