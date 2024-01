Jugendliche Diebinnen bedienen sich im Supermarkt in Krumbach

Ein Mädchentrio wurde in Krumbach von einem Ladendetektiv beim Klauen erwischt. Es ging um Waren, die in der Pubertät recht wichtig werden.

Drei Mädchen im Alter von 14 Jahren wurden gestern gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt in der Brühlstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Der Ladendetektiv beobachtete die Jugendlichen dabei, wie sie Kosmetikartikel in ihre Jackentaschen steckten und an der Kasse nicht bezahlten. Nach der polizeilichen Aufnahme der Anzeige übergaben die Beamten die Mädchen ihren Eltern. Die gestohlenen Waren hatten einen Wert von 20 Euro. (AZ)