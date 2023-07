Jugendliche fahren in Krumbach E-Scooter nach Cannabiskonsum

Jugendliche E-Scooter-Fahrer werden am Krumbacher Bahnhof auffällig. Die Polizei kontrolliert sie und findet Drogen.

Am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr hat eine Polizeistreife am Krumbacher Bahnhof zwei junge Frauen und einen jungen Mann ins Visier genommen, die jeweils mit einem E-Scooter die Straße befuhren. Bei der Kontrolle der Jugendlichen nahmen die Beamten drogentypische Auffälligkeiten wahr. Außerdem führte eine der Personen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Betäubungsmittel sicher. Ein Strafverfahren und drei Ordnungswidrigkeitsverfahren leiteten sie zudem ein. (AZ)