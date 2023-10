Jugendlicher fährt unter Drogeneinfluss auf E-Scooter in Krumbach

Aus dem Verkehr gezogen worden ist am Freitag ein Jugendlicher, der in Krumbach auf einem Elektroroller unterwegs war. Warum die Polizei dies tat.

Am Freitagabend unterzogen die Beamten einen 15-jährigen Jugendlichen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellte die Streifenbesatzung drogentypische Auffälligkeiten bei dem Bub fest. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Jungen droht nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)