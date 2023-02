Jugendlicher hat in Krumbach Diebesgut im Rucksack

Einfach durch den Kassenbereich laufen, ohne etwas zu bezahlen, das wollte ein Jugendlicher am Fraitag in einem Krumbacher Supermarkt.

Beim Klauen erwischt worden ist am Freitagabend ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Supermarkt in Krumbach. Nach Angaben der Polizei wollte er den Kassenbereich des Ladens in der Brühlstraße durchqueren. Dabei wurde sein mitgeführter Rucksack einer Kontrolle unterzogen. Darin konnten Lebensmittel festgestellt werden, welche offensichtlich aus dem Laden stammten und von dem Jugendlichen aus dem Markt geschmuggelt werden sollten. Durch die angeforderte Polizeistreife konnte im Rahmen der Durchsuchung in seiner Jacke noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Wert der Ware betrug insgesamt rund 25 Euro. Den Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (AZ)