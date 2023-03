Jugendpflege stellt Frühjahrsprogramm für die Oster- und Pfingstferien vor

Was tun gegen Langeweile in den Ferien? Die Krumbacher Jugendpflege hat für Kinder und Jugendliche Vielfältiges im Angebot.

Der Fasching sind zwar noch nicht allzu lange her, doch die Gedanken sind natürlich schon bei den nächsten freien Tagen. Und ehe man sich's versieht, stehen die Osterferien auch schon vor der Tür. Damit diese für Krumbacher Kinder nicht langweilig werden, hat die Jugendpflege Ferienangebote von verschiedenen Vereinen und Einzelanbietern gesammelt. Anstatt hierfür extra ein Programmheft zu drucken, haben sich Jugendpflege und Quartiersmanagement überlegt, ein bestehendes Angebot zu nutzen: die Bürgerseiten.

In der Ausgabe, die zeitnah im März erscheint, lassen sich auf vier Seiten verschiedene tolle Freizeitangebote finden. Nicht nur für die Osterferien sind Beschäftigungsmöglichkeiten dabei, sondern auch für die Pfingstferien. Damit die Vorfreude wächst, lassen sich so schon jetzt für die Ferien ein paar Highlights einplanen.

Mithelfer fürs Bürgerhaus-Magazin gesucht

Von Osterrallye über Zumba, von Kochen und Backen bis hin zu Anti-Mobbing-Kurs und Waldauszeit sind viele verschiedene Angebote dabei. Das Quartiersmanagement bietet wieder einen Brettspiel-Nachmittag an, bei dem nach Lust und Laune gespielt werden kann. Auch im Jugendcafé ist in den Ferien einiges geboten: Ein Billard- und Kickerturnier, ein Escape Game und ein Cocktail-Mix-Kurs warten auf Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren zu den gewohnten Öffnungszeiten des Jugendcafés. Die Bürgerseiten liegen an verschiedenen Stellen in Krumbach aus und dürfen gerne mit nach Hause genommen werden. Auch online auf der Homepage der Stadt sowie des Bürgerhauses stehen die Bürgerseiten zum Download bereit. Bei Fragen zum Ferienprogramm kann man sich gerne an Jugendpflegerin Melissa Niedermair wenden.

Für das Bürgerhaus-Magazin werden außerdem auch Mithelfer und -helferinnen gesucht, die gerne schreiben und Lust haben, einen Beitrag über Themen Krumbach betreffend beizusteuern. Dies ist in kleinem Umfang je Ausgabe möglich oder aber auch als dauerhafter Redakteur oder Redakteurin. Jeden Monat finden im Bürgerhaus Redaktionskonferenzen statt, bei denen die nächste Ausgabe geplant wird. Dabei wird der Kreativität freier Lauf gelassen – es sind Beiträge zu den verschiedensten Interessenbereichen möglich. Alle drei Monate erscheinen die Bürgerseiten. Auch der sich darin befindende Veranstaltungskalender erfreut sich großer Beliebtheit und lebt davon, dass Vereine, Institutionen und andere Anbieter dem Redaktionsteam ihre Veranstaltungen mitteilen. Quartiersmanager Marc Hettich freut sich über neue Ideen und steht auch gerne bei Fragen zur Verfügung. (AZ)

