Junge Leute in Krumbach beim Dieseldiebstahl erwischt

Zeugen hatten nachts zwei Personen gemeldet, die mit Kanistern aus einem Gebüsch in Krumbach kamen. Sie führten offenbar nichts Gutes im Schilde.

Am Samstag wurden gegen 22 Uhr Zeugen auf zwei Personen aufmerksam, die in der Mindelheimer Straße am Ortsrand von Krumbach mit Kanistern aus einem Gebüsch auftauchten. Als die Personen die Zeugen bemerkten, ließen diese die Kanister stehen und flüchteten mit einem Auto. Während eine Streife der Polizei Krumbach den Vorfall vor Ort aufnahm, fuhr das zuvor geflüchtete Auto wieder an der Tatörtlichkeit vorbei. Der Wagen konnte von der Streife in Niederraunau angehalten werden. Nach kurzem Gespräch räumten zwei der Insassen (18 und 19 Jahre) den versuchten Dieseldiebstahl ein. Sie hatten in einem verlassenen Gebäude einen Tank mit Diesel vorgefunden, aus diesem Diesel in 4 Kanister gefüllt und wollten die Kanister mit nach Hause nehmen. Die Täter müssen sich jetzt einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls stellen. (AZ)