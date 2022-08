Junge Männer stehlen Euro-Paletten in Krumbach

Am Donnerstagmorgen haben zwei Unbekannte vier Euro-Paletten gestohlen und wurden dabei beobachtet.

Am Donnerstagmorgen haben zwei junge Männer zwischen 3.40 und 3.44 Uhr vier Euro-Paletten aus einem Vorgarten in der Mozartstraße in Krumbach gestohlen. Eine Anwohnerin hat sie dabei beobachtet, konnte aber keine genaueren Angaben zu den Männern machen. Die Polizei schätzt den Wert der Paletten auf ungefähr 80 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter (08282) 9050 zu melden. (AZ)