Bei einem Unfall in Krumbach an der Kreuzung B16, Ecke Lexenrieder Weg, ist am Freitagabend eine Motorradfahrerin verletzt worden. Laut Polizei wollte eine Autofahrerin an der Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die Fahrerin des Motorrades stürzte.

