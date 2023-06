Krumbach

Junge Musiktalente auf zoologischer Entdeckungsreise

Plus Unter dem Motto "Tierisch musikalisch" war beim Familienkonzert des Musikinstituts Kolb abwechslungsreiche Unterhaltung garantiert.

Ganz im Zeichen der Tiere stand das Auftrittsprogramm von Schülern und Schülerinnen des Musikinstituts Kolb. In der voll besetzten Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) in Krumbach sorgten sie mit Eifer, Hingabe und beachtlicher Musikalität für 90 anregende Konzertminuten.

Karneval der Tiere in Krumbach

Nach der Begrüßung durch Silvia Kolb eröffneten die Jüngsten, nämlich zehn Kinder in selbst gebastelten Löwenmasken, den musikalischen Reigen und erfreuten unter der Leitung von Natalie Kolb beim Lied "Der Löwe Simbala" mit herzhafter Tier- und Trommelmusik. Nach dieser Demonstration für die Wichtigkeit musikalischer Früherziehung widmeten sich Emma Kiechle und Dominik Nzirorera als versiertes Euphonium-Duo, begleitet von Silvia Kolb am Klavier, dem "Königlichen Marsch des Löwen" aus der 14-teiligen Suite "Karneval der Tiere", mit der Camille Saint-Saëns den Tieren ein nachhaltiges musikalisches Denkmal gesetzt hat. Schwungvoll ging es weiter mit der bekannten Titelmelodie aus der "Sendung mit der Maus". Dieses wurde von Jakob Hörmann und Silvia Kolb im harmonischen Zusammenspiel vierhändig am Klavier präsentiert. Es folgten die vom neunjährigen Jakob Ziemek souverän gespielte Nummer "Der geheimnisvolle Raubfisch", eine Komposition des Jazzmusikers Mike Schoenmehl, und die von Esther Däxle, Clara al Sattah und Jonathan Handfest als Horn-Trio schmackhaft servierte "Haifischsuppe" (von André Waignein).

