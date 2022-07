Junge Union fordert von Stadt Krumbach ein Notfall-Energiekonzept

Der Krumbacher Stadtrat soll über die Folgen der Energiekrise diskutieren. Die Absenkung der Wassertemperatur im Freibad und die Straßenbeleuchtung sind Themen.

Wie können sich Kommunen wie Krumbach auf eine drohende Energieverknappung und -verteuerung einstellen? Dies machen die Krumbacher Junge Union (JU) und die CSU-JU-Stadtratsfraktion zum Thema.

Die CSU/JU-Fraktionsgemeinschaft habe nun auf Initiative der Jungen Union einen Antrag für die nächste Stadtratssitzung eingebracht, heißt es in der Mitteilung der JU Krumbach. Konkret gehe es darum, dass die Stadtverwaltung Notfallszenarien auf den Weg bringt, um gegebenenfalls kurzfristig handeln zu können, erläutert JU-Stadtrat Sebastian Kaida. Zudem müsse gegenüber den lokalen Unternehmen und den Bürgern klar kommuniziert werden, warum welche Einschränkungen zu erwarten seien.

"Daneben sollte auch überprüft werden, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf den geplanten Netzausbau unter anderem in Hohenraunau hat", merkt die stellvertretende JU-Vorsitzende Susanne Wohlhöfler an. Es sollte bei zukünftigen Ausbauprojekten und auch bei der Ausweisung neuer Baugebiete stärker darauf geachtet werden, dass sich die Quartiere so weit wie möglich autark versorgen können.

Soll der Betrieb der Straßenbeleuchtung eingeschränkt werden?

"Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung sollte die Stadtverwaltung zudem kurz- und mittelfristig umsetzbare Maßnahmen zur Energieeinsparung erarbeiten", fordert der stellvertretende JU-Vorsitzende Elias Nzirorera. Hierzu könnten unter anderem das Abschalten der Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden, das Dimmen beziehungsweise teilweise Abschalten der Straßenbeleuchtung sowie der eingeschränkte Betrieb und das Abschalten von Brunnen zählen.

Zudem könnte das Absenken der Wassertemperatur im Freibad mit Ausnahme des Kinderbeckens sowie den Duschen und Waschbecken in Freibad, Sporthallen und anderen öffentlichen Gebäuden eine Option sein. Darüber hinaus könnte auch das Absenken der Raumtemperatur in den Sporthallen und den öffentlichen Gebäuden geprüft werden. Schlussendlich müsse auch die Frage gestellt werden, ob die Öffnung des Hallenbades im Winter dieses Jahres sinnvoll begründet werden könne. (AZ)

