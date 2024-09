Junge Union im Landkreis Günzburg zieht eine positive Bilanz

Kürzlich fand die diesjährige Kreisversammlung der Jungen Union im Landkreis Günzburg im Museum der Morsa Wachsfabrik Sallinger in Krumbach statt. Die Vorsitzende Stefanie Wagner blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit 31 Neumitgliedern habe die Landkreis-JU 2023 den zehnten Platz bayernweit erreicht. Der Kreisverband zählt knapp 300 Mitglieder und blickt auf über 30 Veranstaltungen in den vergangenen Monaten zurück.

Welche politischen Ziele sich die Junge Union im Kreis Günzburg setzt

Das Ziel sei es, Jugendliche und junge Erwachsene für Politik zu begeistern. Ein Höhepunkt sei die Fahrt in den Bundestag nach Berlin im Juli gewesen. Heuer hatten die Mitglieder die Gelegenheit, politische Größen kennenzulernen, wie im Februar beim Jahresauftakt Landtagspräsidentin Ilse Aigner oder beim Günzburger Frühlingsfest Ministerpräsidenten Markus Söder. Zum ersten Mal konnten beide Listenplätze für die Landtags- und Bezirkstagswahl mit Kandidatinnen unter 35 Jahren, nämlich mit Stefanie Wagner und Susanne Wohlhöfler, besetzt werden. Politisch sei das bisherige Jahr vom Europawahlkampf geprägt gewesen. So hätten die Nachwuchspolitiker mit dem Europaabgeordneten Markus Ferber zum digitalen Euro diskutiert oder den Leader-geförderten Torferlebnispfad besucht. Die Europarallye auf dem Günzburger Frühlingsfest habe bereits den Kleinsten auf eine spielerische Art und Weise die EU nähergebracht.

Sebastian Kaida gab als JU-Ortsvorsitzender und Stadtrat von Krumbach einen Einblick in seine Arbeit. Er setze sich insbesondere für die Belange der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krumbach ein und habe sich unter anderem für ein Jugendbudget starkgemacht. „Die Begeisterung junger Menschen für Politik bleibt das höchste Ziel für die kommenden Jahre, besonders mit den bevorstehenden Bundestags- und Kommunalwahlen“, so Vorsitzende Stefanie Wagner. Um dies zu fördern, plane der Kreisverband bereits nächste Veranstaltungen und Netzwerkmöglichkeiten, darunter eine Veranstaltung zur Künstlicher Intelligenz in Theorie und Praxis und eine Fahrt zum Münchner Oktoberfest. Der Geschäftsführer der Krumbacher Wachsfabrik, Raphael Sallinger, gab den Gästen im Anschluss einen Einblick in die Firmengeschichte. (AZ)