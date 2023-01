Junge Union ist weiter an der Stadtsaalsanierung in Krumbach interessiert

Die Junge Union kritisiert die "Ideenlosigkeit" von Bürgermeister Hubert Fischer bei der Stadtsaalsanierung in Krumbach. Andere Projekte seien eine Ausrede.

Dass in Sachen Stadtsaalsanierung in Krumbach derzeit nichts vorangeht, hat sich die Junge Union (JU) zum Thema genommen. In einer Pressemitteilung schreibt sie, vor kurzem habe Bürgermeister Fischer erklärt, dass er in Bezug auf die Sanierung des Stadtsaals aufgrund anderer Prioritäten wie Kinderhort, Grundschule und Sportzentrum „nichts machen könne“. Die JU kritisiert, dass der Bürgermeister nach dem Scheitern der Pläne für einen Rathausneubau im Jahr 2016 nicht tätig geworden sei und keine Ideen für einen nachhaltigen Betrieb des denkmalgeschützten Stadtsaals auf den Weg gebracht habe.

"Ausrede" Schulzentrum lenkt von der Stadtsaalsanierung in Krumbach ab

„Die vom Bürgermeister genannte Verbindung von Stadtsaalsanierung, Abriss der TSV-Turnhalle und Neubau des Sportzentrums muss vor diesem Hintergrund der Pläne für einen Neubau des Rathauses verstanden und hinterfragt werden“, erläutert der stellvertretende JU-Vorsitzende Elias Nzirorera. So könne eine Sanierung des Stadtsaals ohne Probleme losgelöst von anderen Projekten auf den Weg gebracht werden. Fischer könne nicht immer zur Ablenkung die Ausrede „Schulzentrum“ verwenden.

„Natürlich bietet es sich an, einen barrierefreien Zugang und Empfangsbereich, behindertengerechte Toiletten, einen zeitgemäßen Küchen- und Cateringbereich sowie Umkleideräume in einem Anbau unterzubringen“, ergänzt die stellvertretende JU-Vorsitzende Susanne Wohlhöfler. Die JU habe hierzu bereits Vorschläge für eine Erweiterung des Stadtsaals zu einem mittelschwäbischen Kultur- und Tagungszentrum unter Einbindung der Krumbacher Gastronomen gemacht. Sanierung und Erweiterung könnten über mehrere Jahre geplant werden und so finanziellen Spielraum für weitere wichtige Projekte lassen. Parallel könnte eine langfristige Lösung mit den betroffenen Vereinen abgestimmt sowie ein tragfähiges Bewirtschaftungskonzept für den Stadtsaal auf den Weg gebracht werden.

Eine nachhaltige Entwicklung des Stadtsaals und anderer Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich könnten den Standort Krumbach für junge Fachkräfte interessanter machen, meint JU-Stadtrat Sebastian Kaida und schlägt den Verkauf einzelner städtischer Gebäude zur Gewinnung von Finanzmitteln dafür vor. (AZ)

