Junger Autofahrer zeigt der Polizei Fantasiedokument als Führerschein

Handy am Steuer, das wird teuer. Dass diese Tat zumindest Folgen nach sich zieht, musste am Montag ein 20-Jähriger erfahren. Um 14.50 Uhr wurde der junge Mann als Autofahrer in der Lichtensteinstraße in Krumbach einer Verkehrskontrolle der Polizei unterzogen. Während der Fahrt hatte er nämlich mit dem Handy hantiert, so die Polizei. Bei der Kontrolle zeigte er den Beamten einen internationalen Führerschein vor. Die Überprüfung des Führerscheins ergab, dass es sich um ein Fantasiedokument handelte. Auf Vorhalt gab der 20-Jährige an, dass er seine Fahrerlaubnis in Spanien gegen einen internationalen Führerschein eingetauscht habe. Eine Überprüfung ergab, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Hier sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Sollte sich der Verdacht einer Totalfälschung bestätigen, erwartet den 20-Jährigen unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie den Halter des Pkws wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde noch an Ort und Stelle unterbunden. (AZ)

