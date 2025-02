Junger Mann fährt Auto unter Cannabiseinwirkung

Am Montag, gegen 23.20 Uhr, wurde in der Jochnerstraße in Krumbach ein 24-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Rahmen räumte er laut Polizeibericht ein, am selben Morgen Marihuana konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel wurden der Halterin des Wagens übergeben. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestätigen, erwarten den 24-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem einmonatigen Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (AZ)

