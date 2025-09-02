Junger Mann überweist 1000 Euro: Polizei ermittelt wegen Internetbetrugs

Ein 22-Jähriger hat am Montag Anzeige bei der Polizei Krumbach erstattet. Aufgrund einer Werbeanzeige im Internet wollte der Geschädigte günstige Spielecodes kaufen. Der unbekannte Täter soll ihm zunächst ein „Premiumpaket“ angeboten und ihm eine Datei geschickt haben. Diese Datei installierte der Geschädigte laut dem Polizeibericht auf seinem PC. Dadurch erhielt der unbekannte Täter offenbar unerkannt Zugriff auf den PC des 22-Jährigen. Anschließend drohte der unbekannte Täter, vertrauliche Daten im Internet zu verbreiten. Um dies zu verhindern, wurde der Geschädigte aufgefordert, Geld auf ein Konto im Ausland zu überweisen. Der Geschädigte folgte der Aufforderung. Der Schaden beläuft sich aktuell auf 1000 Euro. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internetbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis