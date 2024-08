Junger Mann wird am Busbahnhof Krumbach bewusstlos

Am Freitag gegen 10.15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Krumbach eine bewusstlose Person am Busbahnhof in der Nattenhauser Straße in Krumbach gemeldet. Beim Eintreffen der Streife und des Rettungsdienstes war der 27-Jährige bereits wieder ansprechbar. Der Grund der Bewusstlosigkeit dürfte auf vorhergehenden Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen gewesen sein, berichtet die Polizei. Eine medizinische Versorgung war nicht mehr notwendig. Bei der Durchsuchung der Person wurden ein weißes Pulver sowie diverse Gegenstände, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Dies führte zur Sicherstellung verschiedener Gegenstände. (AZ)

