Hoher Verlust: Junger Mann wird Opfer von Anlagebetrug im Internet

Ein Mann verliert eine fünfstellige Summe, weil er sein Geld aufgrund eines Internetangebotes anlegen wollte: Er ist auf Betrüger hereingefallen.

Auf Betrüger hereingefallen ist ein 24-jähriger Mann aus einem Krumbacher Ortsteil, der Anfang Februar über ein soziales Netzwerk ein verlockendes Angebot entdeckt hatte. Wie die Polizei berichtet, bot eine Firma in London Wertpapiere, Gold und andere Geldanlagen mit einer hohen Rendite an. In der Hoffnung, schnell einen hohen Gewinn zu machen, nahm der spätere Geschädigte Kontakt mit der Firma auf. Die Betrüger meldeten sich telefonisch und überredeten den jungen Mann zu einer Geldanlage und zur Überweisung eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Als es jedoch zur Auszahlung des ersten Gewinns kommen sollte, war die Firma nicht mehr erreichbar. Die Polizeiinspektion Krumbach warnt vor Angeboten mit unverhältnismäßig hohen Renditen. Betrügerische Firmen und Personen seien vermehrt in sozialen Netzwerken auf der Suche nach ihren Opfern. (AZ)