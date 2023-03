Kamele, Watusi-Rinder und artistische Akrobatik in Krumbach

Der in Dillingen beheimatete Circus Alessio gastiert erstmals in Krumbach. Wann die Vorstellungen stattfinden und welches Programm geboten wird.

Für Krumbach ist es eine Premiere der besonderen Art: Der Circus Alessio ist zum ersten Mal in der Kammelstadt zu Gast. Von Montag, 3. April, bis Sonntag, 16. April, macht das mittelständische Circus-Unternehmen auf dem Festplatz in Krumbach Station.

Nach dem erfolgreichen Weihnachtscircus in Aalen begann der in Dillingen beheimatete Circus Alessio seine Tournee 2023 in Heidenheim, Nördlingen und Dillingen und kommt nun auch nach Krumbach. "Mit seiner diesjährigen Produktion setzt der Circus Alessio neue Maßstäbe", heißt es in der Alessio-Pressemitteilung. "Artisten, Comedians und viele Tiere - damit landete der Circus Alessio schon im letzten Jahr einen Volltreffer."

Circus Alessio in Dillingen Circus Alessio in Dillingen Foto: Berthold Veh

Es habe ausverkaufte Vorstellungen, ein mitgehendes Publikum und "Standing Ovations" nach jeder Show gegeben. "Dies wollen wir dieses Jahr toppen", so die Aussage des Ehepaars Andre und Tina Kaiser mit Ihrem Sohn Alessio, der mit seinem Namen Pate stand für den Namen des Circus Alessio. "Emotionale Kraft, Nervenkitzel, Spaß, atemberaubende Artistik und großartige Tiernummern in einem Ort der lebendigen Kunst und Kultur – wir bieten eine authentische Live-Unterhaltung", verspricht der Circus.

Auch Artisten des ungarischen Staatscircus treten auf

Das Zelt habe ein Fassungsvermögen für 900 Besucher. Durch die zahlreichen Aktionsvorstellungen ermögliche der Circus auch Familien, die Circus-Show zu genießen. Artisten vom ungarischen Staatscircus sowie Artisten aus Kuba seien mit Ihren Darbietungen zu bewundern.

Die Vorstellungen finden von Samstag, 8. April, bis Sonntag, 16. April, jeweils ab 15.30 Uhr sowie sonntags ab 14 Uhr statt. Am Dienstag, 11. April und Mittwoch, 12. April gibt es keine Vorstellung. Jedes Jahr reisen rund 65 Tiere mit dem Circus Alessio, darunter Pferde, Esel, Rinder, Kamele, Kängurus, Zebras, Lamas, Bisons und Watusi-Rinder durch Bayern und Baden-Württemberg.

Das Wohl der Tiere stehe dabei stets an erster Stelle, hebt der Circus in seiner Mitteilung hervor. Die Transportphase würde möglichst kurz gehalten. Auf dem neuen Platz könnten die Tiere dann wieder die Gehege erkunden. "Auf Ihre vorbildliche Tierhaltung ist die Direktionsfamilie stolz".

Die Tiere sind teilweise im Circus Alessio geboren

Diese Leidenschaft sei auch ersichtlich in den Eintragungen der zuständigen Amtstierärzte. An jedem Spielort würden Amtsveterinäre unangekündigt den Tierbestand kontrollieren. Diese Berichte würden eine sehr gute Haltung der Tiere - und dies seit Jahren, dokumentieren. "Unsere Tiere sind teilweise bei uns geboren oder stammen aus Tierparks, Zoos oder Gestüten. Sie verbringen ihr Leben bis ins hohe Alter mit ihren Artgenossen", schreibt der Circus.

Zum Programm gehören unter anderem eine Haustiernummer mit Anton und Seppl, Patrizia mit Ihrer Luftakrobatik, Kleiderillusion und Kleiderwechsel in Sekundenschnelle und eine Exotenshow. (AZ)