Katharina Schickling liest im Stückwerk Krumbach

Die Journalistin und Sachbuchautorin informiert im Rahmen des Literaturherbstes in Krumbach aus ihrem neuen Buch "Mein Lebensmittel-Kompass".

Der Weltladen Krumbach veranstaltet im Rahmen des Krumbacher Literatur Herbstes eine Lesung mit Katarina Schickling. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 7. November um 19.30 Uhr im Stückwerk in Krumbach statt. Katarina Schickling ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Sachbuchautorin. Sie versteht sich als Anwältin des Publikums und blickt hinter die Kulissen der Industrie. Sie möchte mit ihrem Wissen für bewusstere Konsumentscheidungen sorgen, das ganze im Sinne eines nachhaltigen Lebens.

Beim Einkauf würden wir ja jeder am liebsten alles richtig machen: Tiergerechte, klimaneutrale Lebensmittel, erzeugt zu fairen Preisen und unter guten Arbeitsbedingungen. Nur allzu oft scheitert man beim hektischen Lebensmitteleinkauf am eigenen Nachhaltigkeitsanspruch. Wer blickt auf die Schnelle schon durch das Dickicht des Lebensmittelrechts, der Siegel, der Label und Kennzeichnung. Schickling schlägt mit ihrem Buch auf verständliche Art und Weise eine Schneise durch den Wirrwarr: Sie liest aus ihrem neuesten Buch "Mein Lebensmittel-Kompass". Karten im Vorverkauf gibt es im Weltladen und an der Abendkasse. (AZ)