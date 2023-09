Krumbach

vor 1 Min.

Katharina Schulze (Grüne): "Viele haben Angst vor einem Rechtsruck"

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze (links) war am Freitagvormittag in Krumbach. Auf dem Foto neben ihr ist Direktkandidatin für den Landtag, Silvera Schmider, zu sehen.

Plus Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze stattet im Landtagswahlkampf Krumbach einen Besuch ab. Was sie von Markus Söders Absage einer gemeinsamen Koalition hält.

Von Oliver Wolff

Der Kaffeekonsum von Politikerinnen und Politikern dürfte in der heißen Phase des Wahlkampfes stark ansteigen. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, stattet am Freitagvormittag ihren Parteifreunden einen Kurzbesuch in Krumbach ab und bestellt sich im vom Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) betriebenen Café Nimm Platz einen anderen Muntermacher. Ein Smoothie soll es sein. Drei Sorten stehen zur Auswahl: "Tropical Feeling", "Rote Energie" oder "Grüne Kraft". Die Wahl dürfte selbsterklärend ausfallen? Weit gefehlt, Schulze entscheidet sich für Urlaubsgefühle.

Dominikus-Ringeisen-Werk fordert von Politik mehr Beachtung für Schwerbehinderte

Zuerst lässt sich die 38-Jährige von DRW-Vorstandsmitglied Wolgang Tyrychter das Konzept des besagten Cafés erklären. Er erläutert der Grünen-Spitzenkandidatin seine Sicht auf die Themen Fachkräftemangel und Bürokratie. Die Politik habe Schwerbehinderte und ihre notwendige Teilhabe am Leben zu wenig im Blick, so Tyrychter. "Wenn die Staatsregierung jetzt nicht tätig wird, fahren wir das Pflegesystem an die Wand", antwortet Schulze. Es sei absurd, wenn Menschen, die eine Ausbildung im Gesundheitssystem machen wollen, abgeschoben werden. Zudem müssten Frauen im Arbeitsmarkt gestärkt werden, es gebe viel zu wenig Kita-Plätze.

