Katzen und Bücher beim VdK Krumbach

So konnte die Frauenbeauftragte Heidi Heberle über 30 Mitglieder und Gäste im schönen Wintergarten des Krumbads begrüßen. Ingeborg Löffler-Simon berichtete über ihre Lebensaufgabe „Katzen“. Speziell fühlt sie sich dem Tierschutz verbunden. Mit ihren Ausführungen über die Geschichte und Domestizierung der Katzen vor ca. 10.000 Jahren, die unterschiedlichen Rassen und deren Anschaffungskosten, natürliche Feinde, Ernährung, Lebenserwartung und Verhalten gab sie einen umfassenden Einblick zu diesem Thema. Von den über 16 Millionen Katzen, die in Deutschland leben, sind natürlich auch viele, die keiner mehr haben möchte bzw. um die sich keiner kümmert. Da hilft jetzt Ingeborg Löffler-Simon. Sie hat zurzeit elf Fund- und Vermittlungskatzen aus dem Tierheim, die sie bei sich aufgenommen hat und um die sie sich kümmert. Jeder spürte, mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement sie sich dieser Aufgabe widmet. Über die Futterkosten und Tierarztkosten hat Sie kein Wort verloren, das ist für sie selbstverständlich. Edith Schantini aus Thannhausen kam über das Sticken und das Herstellen von kunstvollem Schmuck zu ihrem Wunsch-Hobby „Gefaltete Bücher für jeden Anlass“ zu fertigen. In die sichtbare Kante der Bücher werden Schriften, Symbole oder Bilder gefaltet. Die gewünschten Muster werden am PC mit einem speziellen Programm entworfen, ausgedruckt und dann mit den unterschiedlichsten Techniken gefaltet. Schantini erklärte anhand eines Beispiels die einzelnen Details und Kniffe einer Buchfaltung, die je nach Ausführung sehr zeitaufwendig sein kann. Eine repräsentative Anzahl herrlicher Anschauungsobjekte konnte bestaunt werden. Die Frauenbeauftragte Heidi Heberle bedankte sich bei den beiden Referenten für die Einblicke in ihre Leidenschaften und Hobbys. Das große Interesse der Anwesenden zeigte sich durch die vielen Nachfragen und den regen Austausch.

Ein wunderschön gefaltetes Buch von Edith Schantini. Foto: Heberle Karl-Heinz, VdK Krumbach