Kein Unterricht möglich: Warum das SKG-Bad in Krumbach gesperrt ist

Plus Das Hallenbad im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium ist wegen eines Dachschadens gesperrt. Was das für den Schulbetrieb und die Wasserwacht bedeutet.

Aktuell kann das Schwimmbad im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) für den Schulbetrieb sowie die Öffentlichkeit nicht genutzt werden. Dort, wo normalerweise Schülerinnen und Schüler sowie Vereine Bahnen schwimmen, ist nun ein Wald aus Gerüststangen aufgebaut. Das Dach muss nämlich dringend saniert werden wegen eines Wasserschadens aus dem Jahr 2022. Die Isolierung hatte sich mit Wasser vollgesogen. "Es bestand zu keiner Zeit Gefahr", versichert Rektor Norbert Rehfuß im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Sperrung sei prophylaktisch gewesen. Wie geht es nun weiter?

Im August 2022 kam es laut Landratsamt, dem Sachaufwandsträger des SKG, zu einem Wasserschaden an der Decke des Hallenbads. Nach der Öffnung der Holzdecke stellte sich heraus, dass die eingebrachte Dämmung nass war. Grund für die Feuchtigkeit war ein undichter Dacheinlauf. Nach Prüfung wurde festgestellt, dass die Dachkonstruktion Schwitzwasser ermöglichen kann. Da sich das Wasser in der Dämmung festsetzen kann und dies zu einem drastisch höheren Gewicht führen könnte, ließ das Landratsamt Günzburg das Schwimmbad zunächst sperren.