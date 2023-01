Keine süße Beute für einen Dieb in Krumbach

In Krumbach hat ein Dieb einen Warenautomaten aufgebrochen. Er konnte jedoch nichts von den Süßigkeiten ergattern.

In der Nacht zum Dienstag hatte ein Unbekannter offenbar Lust auf Süßes. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen Warenautomaten an der Waschanlage in der Hans-Lingl-Straße aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, und der Dieb musste ohne Süßigkeiten wieder abziehen. Der Täter hinterließ an dem Automaten jedoch einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)