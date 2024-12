Kerzen-Experte: Dank an Jubilare im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr hat die Firma Gebrüder Steinhart langjährige Mitarbeiter geehrt. Die Krumbacher Firma, die für ihre Kerzen bekannt ist, feiert im Jahr 2024 ihr 100-jähriges Bestehen. 1924 wurde sie von Otto Steinhart gegründet. 1930 zog das Unternehmen in den Standort Buchstraße um, der bis heute besteht und über die Jahre mehrfach erweitert wurde. Daneben gibt es eine Produktionsstätte in Polen. Entwickelt werden die unterschiedlichen Kerzen aus dem Haus Steinhart in Krumbach.

„Im vergangenen Jahrhundert hat das Unternehmen zahlreiche Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert“, teilt die Firma mit. Über die Jahrzehnte hinweg hätten insbesondere die Veränderungen in der Handelslandschaft kontinuierliche Anpassungen für das Unternehmen und die Produktstruktur mit sich gebracht. Aktuell präsentiert Steinhart seinen Kunden die Kollektion für die Weihnachtssaison 2025 und ist der Zeit somit ein Jahr voraus. „Besonders stolz ist die Firma auf die positive Resonanz der Kunden, da alle Designs aus der hauseigenen Entwicklungsabteilung stammen.“

Gelegenheit für einen Rückblick bot die Weihnachtsfeier der Firma, bei der kürzlich auch Jubilare geehrt wurden. Durch ihre langjährige Treue und ihr Engagement haben sie „einen bedeutenden Beitrag zum Unternehmen“ geleistet. „Ihre Loyalität und ihr unermüdlicher Einsatz“ seien das Fundament des Erfolgs. „Wir sind dankbar für die wertvolle Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen Jahre“, betonte der geschäftsführende Gesellschafter Peter Steinhart in seiner Ansprache.

Zwischen 15 und 40 Jahren bei den Gebrüdern Steinhart Krumbach

Giorgio Alecci und Angelika Münzhuber wurden für jeweils 15 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Wolfgang Feil und Patricia Thomma sind seit 20 Jahren im Unternehmen. Norbert Hegenbart gehört dem Team seit 30 Jahren an. Seit 40 Jahren begleitet Theresia Birle das Unternehmen tatkräftig. Die Veranstaltung bot nicht nur die Möglichkeit, die Jubilare zu würdigen, sondern auch, auf die gemeinsame Leistung des Jahres zurückzublicken. Mit einem positiven Ausblick auf 2025 und „dem festen Willen, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln“, freue sich die Firma Gebrüder Steinhart „auf die nächsten 100 Jahre“. (AZ)