Kind mit Laufrad lässt Fahrradfahrer stürzen

Ein Fahrradfahrer muss in Krumbach einem Kind ausweichen. Dann stürzt er und verletzt sich. Die Polizei sucht nun die Eltern.

Einen Fahrradsturz mit Folgen meldet die Polizei aus Krumbach. So kam es am Samstagabend gegen 20.15 Uhr es in der Mühlstraße in Krumbach zum Sturz eines Mannes. Dieser radelte auf der Mühlstraße stadtauswärts und musste an der Einmündung zu einem Radweg an der Kammel einem etwa vierjährigen Kind ausweichen, das plötzlich mit einem Laufrad die Strecke querte.

Bei dem anschließenden Bremsmanöver stürzte er und verletzte sich leicht. Im Gespräch mit den Eltern des Kindes erfolgte jedoch kein Personalienaustausch, so die Polizei. Im Folgenden war jedoch eine medizinische Versorgung der Verletzungen erforderlich, weshalb der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da die Eltern mit ihrem Kind bereits wieder von der Unfallstelle weitergegangen waren, werden diese beziehungsweise andere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282 / 905-0 zu melden. (AZ)