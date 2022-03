Kind stößt in Krumbach auf Cityroller mit einem Auto zusammen

Ein Junge wollte in Krumbach eine Straße ohne zu bremsen auf seinem Cityroller überqueren und stieß dabei mit einem fahrenden Auto zusammen.

Ein Auto und ein siebenjähriger Junge sind am Samstagabend in der Attenhauser Straße in Krumbach zusammengestoßen. Der Junge fuhr auf seinem Cityroller auf der Jakob-Bader-Straße und wollte die Attenhauser Straße überqueren. Zwischen zwei parkenden Autos fuhr er laut Polizei auf die erste Fahrspur und prallte gegen ein Auto, das auf der entgegengesetzten Spur fuhr. Der Junge stürzte zu Boden.

Er verletzte sich aber nicht dabei, denn er trug einen Helm. Weil er einen Schock erlitt, wurde er vorsorglich in die Kinderklinik gebracht. Laut Polizei entstand an der Motorhaube des Autos ein Sachschaden von 750 Euro. (AZ)