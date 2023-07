Kinder finden verlorenes Handy, Männer nehmen es ihnen ab und stehlen es

In Krumbach lässt ein Mann im Stadtpark sein Smartphone liegen. Kinder finden es und fragen herum, wem das Gerät gehört. Drei Männer melden sich und klauen das Handy.

Am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr hat ein 45-jähriger Mann den Diebstahl seines Mobiltelefons bei der Polizei Krumbach angezeigt. Das Gerät verlor er laut Polizeibericht am Samstag zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr an den Treppen der Bühne im Stadtgarten in Krumbach. Als er seinen Verlust etwas später bemerkte, befand sich sein Mobiltelefon nicht mehr dort. Auf Nachfrage bei zwei Zeugen gaben diese an, dass das Telefon von zwei etwa zehnjährigen Jungen gefunden worden ist.

Handy auf dreiste Weise im Krumbacher Stadtpark gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die beiden fragten in der Umgebung nach dem Eigentümer, woraufhin sich drei etwa 25-30 Jahre alte Männer mit ungepflegtem Erscheinungsbild meldeten. Diese behaupteten, das Mobiltelefon würde ihnen gehören. Personen, die etwas Sachdienliches zu diesem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)