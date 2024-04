Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren demolieren eine Parkbank

Drei Buben im Alter von sechs bis zehn Jahren beschädigen in Krumbach eine Parkbank. Eine Zeugin wird auf sie aufmerksam und ruft die Polizei.

Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr sind von einer Zeugin drei Kinder in Krumbach dabei beobachtet worden, wie diese eine Parkbank beschädigt haben. Laut Polizei liefen die Kinder davon, als die Zeugin sie darauf ansprach. Es handelt sich um drei Buben im Alter von sechs bis zehn Jahren; eine nähere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Der Eigentümer der Parkbank, welche sich zwischen dem Waldweg am Waldsportplatz und den dortigen Tennisplätzen befindet, wird derzeit noch ermittelt. Angegeben wird ein Sachschaden von ungefähr 250 Euro. (AZ)