Krumbach

11:45 Uhr

In der Galerie am Wasserschloss gibt es Kinderkunst zu sehen

In der Galerie am Wasserschloss stellen Kinder ihre Werke aus. Die kleinen Künstler mit ihrer Lehrerin Liubov Anishchenko.

Plus Schüler und Schülerinnen von Liubov Anishchenko präsentieren ihre Werke ab Sonntag, 11 Uhr, in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Liubov Anishchenko gibt seit einigen Jahren Kunstunterricht für Kinder. Einmal die Woche treffen sich die Kinder mit ihrer Lehrerin und malen und zeichnen gemeinsam. Jetzt stellen die Kinder ihre Arbeiten in der Galerie am Wasserschloss aus. Am Sonntag um 11 Uhr ist die Eröffnung der ganz besonderen Ausstellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .