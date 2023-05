Kinder schlagen in Krumbach an sieben Autos Scheiben ein

Zwei Buben wüteten auf dem Gelände eines Krumbacher Autohändlers und demolierten mehrere Fahrzeuge. Durch Überwachungskameras konnten sie identifiziert werden.

Ein Kfz-Händler stellte am Dienstag fest, dass auf seinem Verkaufsplatz in der Nordstraße in Krumbach mehrere Fahrzeuge beschädigt worden sind. An insgesamt sieben Autos waren die Front- beziehungsweise Heckscheiben eingeschlagen, berichtet die Polizei. Mit den Aufzeichnungen einer installierten Überwachungskamera konnten zwei zehnjährige Buben als Täter identifiziert werden. Die Kinder verwendeten ihre Tretroller zum Einschlagen der Scheiben. (AZ)