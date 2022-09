Kinder stellen ihre Kunst in der Galerie am Wasserschloss aus

Drei- bis 16-jährige haben Bilder gemalt und sie ausgestellt. Die Kreativität kannte keine Grenzen, einen kleinen Dämpfer gab es trotzdem.

In der Galerie am Wasserschloss fand eine ganz besondere Ausstellung statt. 25 Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren, alle Schülerinnen von Liubov Anishehenko, konnten ihre Arbeiten bei Karlheinz Schoblocher, dem Galeristen, zeigen. Die Motive der Bilder waren unterschiedlich, Obst, Tiere oder Blumen. In jeder Altersgruppe wurden die jeweiligen Themen unterschiedlich behandelt.

Kinder werden künstlerisch gefördert

Die Kinder waren kreativ und mit viel Freude bei der Arbeit. Manche Kinder sind schon einige Jahre bei Kunstlehrerinnen. So malte der kleine Noah, sechs Jahre eine Katze mit schwarzem Fell. Luna 11 Jahre malte ganz akribisch ein Cameläon. Der Zweite Bürgermeister Gerhard Weiß lobte das Engagement und die Liebe zur Kunst von Liubov Anishehenko und von Karlheinz Schoblocher. "Kinder in der Kunst zu fördern und überhaupt zu fördern sei sehr wichtig", meinte Gerhard Weiß.

Doch kamen nur sehr wenige Eltern mit ihren Kindern zu der Ausstellung. Die Kinder, die sich viel Mühe gemacht hatten, hätten, genau wie die Veranstalter, mehr Wertschätzung verdient gehabt. Alle hatten diesen Tag mit viel Liebe und Herzblut vorbereitet.