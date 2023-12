Kirchenkonzert in Krumbach stimmt einfühlsame auf Weihnachten ein

Die ökomenische Musikgruppe Maybe setzte in der Krumbacher Kirche St. Michael besondere Akzente. Welche Höhepunkte es im Konzert gab.

In der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach fand das traditionelle Adventskonzert der ökumenischen Musikgruppe Maybe statt. Maybe, ein Gospelchor mit eigener Band, ist eine weithin bekannte ökumenische Musikgruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Krumbach, die seit 1987 besteht.

Unter Leitung von Jürgen Groß wurde das Konzert mit dem Titel „Sing we now of Christmas" eröffnet. Unter diesen Titel möchte der Chor die Vielfalt und die Bedeutung von Weihnachtsliedern für die Einstimmung auf das Weihnachtsgeschehen hervorheben. Musik und besinnliche Texte sorgten dann auch für ein Innehalten in der gerade heutzutage oft so widersprüchlichen und hektischen Vorweihnachtszeit und eine Rückbesinnung auf den Kern der Weihnachtsbotschaft.

Die Texte wurden von Carola Baier zwischen den einzelnen Liedern vorgetragen. Durch eine Auswahl an adventlicher Chormusik aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern nahm der Chor sein Publikum mit auf eine weihnachtlich musikalische Reise. So lauschte man amerikanischen Klängen bei „Swing Low Sweet Chariot“ oder „Swing Down Chariot“ in der Version von Elvis Presley. Französisch wurde es bei „Marche des Rois“, einem Weihnachtslied aus der Provence, welches die Drei Heiligen Könige ankündigt. Der Chor trug dieses Lied auf Französisch vor.

Nach Österreich ging es mit dem Lied „Sing ma im Advent“, welches mit einer Steirischen Harmonika, gespielt von Werner Erhard, begleitet wurde. Es erklangen neben einigen bekannten Stücken auch weniger bekannte, aber nicht weniger anrührende Lieder. Darunter „Christnacht", ein vom Chorleiter Jürgen Groß vertontes Gedicht der Krumbacher Dichterin Hedwig Lachmann, das auf vielfachen Wunsch abermals im Programm war. Bei „Christnacht“ lud dann auch Chorleiter Jürgen Groß die gesamte Hörerschaft zum Mitsingen ein.

Bei den Zuhörern in Krumbach war Ergriffenheit spürbar

Bei den Weihnachtsliedern „Who would imagine a King“ und „Arm und in Dunkel geboren“ spürte man bei den Zuhörern eine gewisse Ergriffenheit. Das letzte Lied vor dem gemeinsamen Schlusslied war das schwungvolle „Go tell it on the Mountain“. Beim Schlusslied „Haben Engel wir vernommen“ wurde das Publikum wieder miteingebunden und zum Mitsingen aufgerufen. Zu Anfang des Konzertes wurde erbeten, nicht zwischen den Liedern Beifall zu klatschen. Dies fiel dem Publikum während des Konzertes sichtlich schwer.

Der Chor schaffte es mit seinem schönen und ausgewogenen Stimmregister sowie die Auswahl der Lieder sein Publikum zu begeistern. Die eigene Band des Gospelchores „MAYBE“ bestehend aus Bass Martin Glogger (Leitung Band), Gitarre Bernd Hierse, Flöte Tanja Sadlo, Piano Annette Plepla, Steierische Harmonika Werner Erhard und Percussion Daniel Martini begleiteten den stimmgewaltigen Gospelchor. Der Eintritt war wie immer frei. Am Ausgang wurden um Spenden zugunsten eines guten Zweckes erbeten. Die Spenden gehen dieses Jahr an die Förderung der Kirchenmusik und an die Renovierung der Kirchenorgel.

Welche Konzerte von Maybe geplant sind

Das Adventskonzert des Gospelchores Maybe findet jedes Jahr am 2. Adventswochenende in der Stadtpfarrkirche St. Michael, Krumbach statt. Der Gospelchor Maybe singt und spielt zu den verschiedensten Gelegenheiten beispielsweise zu Gottesdiensten, kirchlichen Festen oder auf eigenen Konzerten. Für Familienfeiern wie Taufen oder Hochzeiten kann man den Chor buchen. Die nächsten Auftritte des Gospelchores Maybe und eine Gelegenheit ihn zu hören sind am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr beim Weihnachtsgottesdienst im evangelischen Pfarrgarten der Kirche St. Michael in Krumbach und dann nächstes Jahr Anfang März 2024 beim ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Maria Hilf in Krumbach.