Eine Wanderung zur reizvollen Fuggerkapelle

Der Krumbacher Heimatverein bietet versuchsweise an einem Mittwoch eine reizvolle Runde im Haseltal an.

Am Mittwoch, 21. September, bietet Dr. Peter Baier, Wanderwart des Krumbacher Heimatvereins, eine Wanderung auf stillen Pfaden im Haseltal zur Fuggerkapelle an. Die Kapelle wurde 2008 von Fürst Hubertus Fugger aus Babenhausen als Dank für die Genesung seiner Frau auf einem Hügel nördlich von Kirchhaslach errichtet. Eine Wanderung des Heimatvereins nicht an einem Wochenende, sondern an einem Mittwoch: Der 21. September ist ein Versuch, betont Baier. Die Runde führt zu einem bei Wanderern und Radlern gleichermaßen beliebten Ziel.

Die Wanderroute verläuft im Haseltal über den westlichen Höhenrücken durch einen reizvollen, stillen Wald auf guten Wegen in den kleinen Weiler Olgishofen und weiter zur Fuggerkapelle. Start ist im Haseltal zwischen Ebershausen und Kirchhaslach der Abzweig an der Fischzucht Schattel Richtung Olgishofen.

Unweit von Olgishofen passiert die Gruppe eine Viereckschanze aus der Zeit der Kelten (sie stammt aus dem 1./2. Jahrhundert vor Christus). An der Kapelle ist eine kleine Rast zur stillen Einkehr und Stärkung geplant.

"Hier bietet sich ein wunderschöner Ausblick nach Süden auf die mächtige Kirche von Kirchhaslach", erläutert Baier. An klaren Tagen ist zudem die Sicht auf die Kette der Alpen ausgezeichnet. Auf alternativen, aber gut fußläufigen Pfaden führt der Weg zurück ins Haseltal. Die Wanderstrecke beträgt rund sechs Kilometer.

Abfahrt für die Wanderung von Peter Baier im Haseltal ist am Mittwoch, 21. September, um 13 Uhr im Bereich des Busbahnhofes in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort können sich Interessenten einfinden, es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Dr. Peter Baier ist am 21. Februar 1953 in Augsburg geboren und in Krumbach aufgewachsen. Der Internist leitete 36 Jahre eine Praxis in Krumbach. Er ist seit 2017 Wanderwart des Heimatvereins und bietet (ebenso wie Wanderwart Josef Gantner) geführte Wanderungen in der heimischen Region an.

Die Wanderung zur Fuggerkapelle gibt es auch als GPS-Datei.

(AZ/pb)