Krumbach

vor 32 Min.

Klangvolles Weihnachtskonzert der Berufsfachschule für Musik Krumbach

Plus Vielfältig durften die Besucher des Weihnachtskonzerts der Berufsfachschule für Musik in Krumbach wohltuende Klänge von angehenden Profis erleben.

Von Claudia Bader

Diese eindrucksvolle Klangvielfalt ließ sicher keinen unberührt! Beim Weihnachtskonzert der Berufsfachschule für Musik in Krumbach erlebten die zahlreichen Besucher in der Pfarrkirche Maria Hilf Emotionen pur. Gleichzeitig staunten sie über die gelungene Abwechslung der Klangfarben gesungener und gespielter Stimmen sowie die Qualität der Darbietungen. Diese stellten sämtliche Akteure in den Dienst der guten Sache. Der Spendenerlös fließt zu gleichen Teilen dem offenen Tafelkreis Krumbach sowie der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

