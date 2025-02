Klasse Kammermusikabend in Krumbach

Zu einem festlichen Kammermusikabend hatte das Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) Krumbach in die Aula der Schule eingeladen. Gemeinsam mit ihren Musiklehrerinnen und Musiklehrer gestalteten Schülerinnen und Schüler von der 6. bis zur 12. Jahrgangsstufe diesen Abend. Der Abend fand großen Anklang, die Aula war voll besetzt.

Schuldirektor Norbert Rehfuß versprach einen „musikalisch reich gedeckten Tisch“, ein Programm mit Werken aus circa sechs Jahrhunderten Musikgeschichte, vom 15. Jahrhundert bis in das 21. Jahrhundert hinein. Die Schülerinnen und Schüler traten dabei in unterschiedlichen Besetzungen, solistisch, vom Duo bis zum Vokalensemble auf.

Den Anfang machte das Kammerorchester mit Wolfgang Amadeus Mozart (2. Satz: Andante aus dem Divertimento in F, KV 138). Danach folgte Valentin Fraas aus der 12. Jahrgangsstufe an der Trompete, begleitet am Klavier von Musiklehrerin Silvia Kolb. Sie boten „Concertino de concours” von René Louthe dar. Ilker Polat Celik, Violine und Leon Dempf, Klavier, beide aus der 11. Klasse, spielten Antonio Vivaldi (1. Satz Allegro aus dem Konzert für Violine in G, RV 310). Auch Svenja Dempf, Violine, 8. Jahrgangsstufe, sowie wiederum Leon Dempf, Klavier, ließen nochmals Vivaldi, (3. Satz Allegro aus dem Konzert für Violine in G RV 310) erklingen. Beim nächsten Musikstück übernahm Musiklehrerin Silvia Kolb wieder die Begleitung am Klavier, Manuel Höck, Posaunist aus der

12. Jahrgangsstufe spielte klangschön Posaune, Benedetto Marcello (2. Satz, Allegro aus der Sonate in F).

Melancholisch wurde es, als Barbara Siekirka, 10. Klasse, auf ihrem Kontrabass den „Mini-Tango“ von B. Faes anspielte. Zu den jüngsten Talenten an diesem Abend zählte Ida Losher, Querflötenspielerin aus der 6. Jahrgangsstufe, sie bekam Beifall für „English Towns“ von J. Parker. Carina Fischer, 12. Klasse und Ida Pitl, 8. Klasse, überzeugten als Violinen-Duo mit den traditionellen Tänzen aus Schottland „Staten Island“ und „Miss Mc Leod´s Reel“. Eindrucksvoll auch Mona Lutzenberger,11. Klasse, Sarah Müller, 12. Klasse, beide Violoncelli sowie nochmals Barbara Siekirka am Kontrabass. Sie präsentierten das alte englische Volkslied „Greensleeves“.

Am Klavier zeigte Agnes Schwarzmann, 12. Klasse, mit „Arabesque“ von Achille-Claude Debussy, ihr Können. Thomas Frei, 12. Klasse, mit seiner schönen Bariton-Stimme, sang „Der Wanderer“ von Franz Schubert. Nochmals betrat Sarah Müller, Violoncelli, in Begleitung von Marco Müller am Klavier, die Bühne. Sie spielten „Lied ohne Worte“ op. 109 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zum Abschluss des kurzweiligen Kammermusikabends trat das Vokalensemble, unter Leitung des Musiklehrers Peter Neuburger, auf. Sie sangen „El Grillo“ von J. Des Prez. Die betreuenden Lehrkräfte des Konzertes waren Peter Kovac, Susanne und Thomas Freier, Silvia Kolb und Peter Neuburger. Der schöne Abend klang mit einem kleinen Buffet, welches die Schülerinnen und Schüler des SKG zusammengestellt hatten, aus.