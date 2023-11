Kleinbusfahrer baut Unfall beim Wenden in Krumbach

Das Wendemanöver an einer Kreuzung in Krumbach missglückte dem Fahrer eines Kleinbusses. Er verursachte einen mächtigen Blechschaden.

Am Montagmorgen wollte ein Kleinbusfahrer in der Hürbener Straße in Krumbach an einer größeren Kreuzung in einem Zug ein Wendemanöver durchführen. Dabei schlug er offenbar das Lenkrad zu früh nach rechts ein und touchierte bei dem Manöver mit seiner hinteren rechten Fahrzeugseite die vordere linke Fahrzeugseite eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos.

Dieses wurde dadurch erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden beträgt rund 4500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)