Beim Golfturnier des Thannhauser Rotary-Clubs steht die Mitmenschlichkeit im Mittelpunkt

Wenn das Stichwort „Golf“ fällt, gerät Claudia Prommersberger-Fischer regelrecht ins Schwärmen. Seit 2011 spielt sie, Golf hat sich für sie seitdem zu einer regelrechten Passion entwickelt. Immer wieder ist sie auf dem Platz des Golfclubs Schloss Klingenburg zu Gast. Und hier hat sie einmal mehr das Turnier des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel für den guten Zweck maßgeblich organisiert. 8000 Euro kamen an Spenden zusammen. Gefördert werde ein großangelegtes Projekt zur Förderung von Frauen in Indien, die Stiftung Männergesundheit, zu der Claudia Prommersberger-Fischer in enger Verbindung steht, und die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung.

