Knapp 80 Jahre Ehrenamt für St. Michael

Insgesamt 78 Jahre waren die kürzlich in einem Festgottesdienst in St. Michael Krumbach verabschiedeten Mitglieder der Kirchenverwaltung im Dienste der Pfarrei aktiv. Allen voran Ferdinand Guggenmos, der 54 Jahre, 9 Perioden lang mit Hingabe und Leidenschaft in der Kirchenverwaltung tätig war. „Sein Name ist untrennbar mit der Entwicklung der Pfarrei verbunden. In all den Jahren haben sie sich unermüdlich um die Renovierungen unserer Kirche, unseres Pfarrheimes und unseres Pfarrhauses gekümmert“, so Stadtpfarrer Josef Baur in seinen Abschiedsworten. Mit einem scharfen Blick für Details kümmerte sich Guggenmos um zahlreiche Renovierungsmaßnahmen und die finanziellen Ressourcen. Neben den Renovierungen war er auch für das Personal verantwortlich. „Ihr Erbe wird in den Wänden dieser Kirche weiterleben und in den Herzen all jener, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.“, so Pfarrer Baur in seinem Resümee.

Anschließend stand das Engagement von Johann Schindele im Mittelpunkt, der in der Kirchenverwaltung in den letzten 12 Jahren für Pfarrei St. Michael und die Caritas arbeitete, die Sammellisten und Briefe für die Caritas mit Sorgfalt hin zu den Sammlern und Austrägern koordinierte. Schindele leistete ehrenamtlich die akribische Verwaltung der Spendengelder, die genaue Abrechnung und den klaren Überblick über die finanziellen Mittel. „Sie haben sich mit unermüdlichem Einsatz und großem Herzen für die Menschen eingesetzt, die unsere Unterstützung am meisten benötigen. Ihr Engagement und Ihre Hingabe sind ein leuchtendes Beispiel für uns alle“, so Pfarrer Josef Baur in seinem Dank an Johann Schindele. Gedankt wurde ebenso Karin Simnacher und Thomas Miller, die beide in den letzten sechs Jahren in der Kirchenverwaltung aktiv waren und sich etwa um die Prüfung der Jahresrechnungen, die Verbindung zum Pfarrgemeinderat und die Lichtgestaltung im Altarraum gekümmert haben. Begrüßt wurde im Gottesdienst der neue Verwaltungsleiter Gerhard Schindler.

