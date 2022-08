Krumbach

17:33 Uhr

Konzert: Nach einer spannenden Seefahrt in Walzerklängen schwelgen

Mit dem Singspiel „Seefahrer in Not“ setzten die Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe des Simpert-Kraemer-Gymnasiums einen von vielen Höhepunkten.

Plus Von Corona haben sich die Musiklehrer des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums nicht ausbremsen lassen. Die Turnhalle der Schule wurde zum Konzertsaal.

Von Claudia Bader

Die Bühne in der Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums gleicht einem großen Schiff. An der Reling stehen viele kleine Matrosen und natürlich ein „drunken sailor.“ Ausgestattet mit Piraten-Kopftüchern und Augenklappen entführen die Seeleute hinaus auf das weite Meer. Die spannende Reise führt über den Orient, auf fliegenden Teppichen nach Südamerika und schließlich auf der „schwäbschen Eisenbahne“ zurück nach Krumbach. Mit dem Singspiel „Seefahrer in Not“ setzten die Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe einen von vielen Höhepunkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen