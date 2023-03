Attenhauser belegt ersten Platz beim Landeswettbewerb Jugend musiziert

Der 13-Jährige aus Attenhausen ist beim Wettbewerb in Passau erfolgreich. Im Krumbacher Gymnasium könnte es bald ein "Wiedersehen" geben.

Der 13 Jahre alte Konstantin (Konsti) Saloustros aus dem Krumbacher Attenhausen spielt sich nach "sieben Jahren an der E-Gitarre" an die Spitze Bayerns. Nachdem Konsti Ende Januar beim Regionalwettbewerb den ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb gewann, hat er jetzt in Passau erneut den ersten Preis gewonnen. Damit vertritt er Bayern als einziger E-Gitarrist über alle Altersklassen beim Bundeswettbewerb Ende Mai in Zwickau.

Die Solo-Wertungen im Bereich Gitarre (Pop) werden nur alle drei Jahre bei Jugend Musiziert ausgetragen, umso mehr freut sich Konsti über seinen Erfolg. Musikalisch hat er an der E-Gitarre bisher keine Stilrichtung ausgelassen, konzentriert sich jedoch auf Rock, Blues und virtuose Artisten wie Steve Vai.

Welches Programm Konsti Saloustros zusammengestellt hat

Und so war auch sein Wertungsprogramm zusammengesetzt: Dieses begann mit Tender Surrender von Steve Vai, welches er beim regionalen Preisträger Konzert in Pfuhl Mitte März auch live aufführte. Mit Eruption von Van Halen präsentiert er ein Stück, welches als eines der bedeutendsten Gitarrensoli in der Rockgeschichte gehandelt wird. Da beim Wettbewerb verschiedene Stilrichtungen und Techniken vorgeführt werden müssen, entschied sich Konsti mit seinem letzten Beitrag für Ghost of the Mountain von Justin Johnson. Das ruhige Stück spielt er mit einem „Flaschenhals“, Bottleneck auf einer Resonator Gitarre, einer E-Gitarre aus Metall. Ganz in der Tradition der Anfänge des Blues in den 1940er- und 1950er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

Es gibt eine besondere Verbindung zum Krumbacher Gymnasium

In Krumbach ist Konsti schon mehrfach im musikalischen Programm des Simpert-Kraemer-Gymnasiums und beim Kulturwochenende aufgetreten. Dort gibt es bestimmt bald ein Wiedersehen. (AZ)