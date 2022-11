Krumbach

12:00 Uhr

Kraft, Dynamik und Spontaneität bei neuer Ausstellung in Krumbach

Der Maler und Galerist Sigurd Rakel präsentiert neue Arbeiten in seiner Galerie auf dem Lettenberg in Krumbach.

Plus Die neue Ausstellung von Sigurd Rakel in Krumbach zeigt neue Entwicklungen auf. Wie der Künstler sie erklärt und was sie mit Freiheit zu tun haben.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Ein Maler und Galerist muss inszenieren. Seit Jahren setzt Sigurd Rakel bei seinen Ausstellungen den stärksten Akzent an die Stirnseite von Atelier und Ausstellungsraum. Der erste Eindruck zählt, der Besucher soll auf einen Blick die Wucht, Kraft und Quintessenz der neuesten Produktion erfassen können. Das gilt auch für die aktuelle Ausstellung, die ab dem 6. November, allerdings ohne Vernissage, zu sehen sein wird. Sechs großformatige Gemälde, eng aneinander gesetzt, beherrschen den Raum. Flankierend packt das Triptychon "Energetische Kräfte" zu, das bei der letzten Ausstellung das bevorzugte Schaustück gewesen war und das inzwischen bei einer Ausstellung ehemaliger Schüler von Josef Oberberger in Gempfing Furore machte.

