Krebsvorsorge ist ihr Spezialgebiet: Chinesin übernimmt Hausarztpraxis

Plus Dr. Pan Li ist die Nachfolgerin des Krumbacher Hausarztes Rainer Stroppe. Warum die 37-jährige Chinesin groß denkt und welche Ziele sie hat.

Von Oliver Wolff

Viele Patientinnen und Patienten müssen wochenlang auf einen Hausarzttermin warten, manche Ärztinnen und Ärzte nehmen wegen Überlastung keine Neupatienten mehr auf. Wie berichtet, ist die Hausarztversorgung im Landkreis Günzburg teils prekär. "Wir sind auf Kante genäht und völlig am Limit", sagte zuletzt etwa der Günzburger Allgemeinmediziner Dr. Joachim Bandlow. Vor wenigen Wochen musste der Krumbacher Hausarzt Rainer Stroppe den Praxisbetrieb überraschend einstellen - aus gesundheitlichen Gründen, wie es auf seiner Homepage heißt. Doch für seine Patientinnen und Patienten gibt es schnell eine gute Nachricht: Eine junge Ärztin übernimmt die Praxis. Sie heißt Pan Li, ist 37 Jahre alt und hat in China an einer Elite-Uni studiert.

Hausärzte haben eine Schlüsselfunktion in der Gesundheitsversorgung

Wenn Dr. Li über ihren Beruf als Ärztin spricht, strahlen ihre Augen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt die Mutter eines Sohnes, die 2014 der Liebe wegen nach Mittelschwaben gezogen ist: "Allgemeinmedizin spielt eine Schlüsselfunktion in der Gesundheitsversorgung. Hausärzte stellen nicht einfach nur Rezepte und Krankschreibungen aus." Sie seien das erste und vielleicht wichtigste Glied in der Kette. "Wir müssen tief denken, was passiert bei den Patienten, was könnten sie haben?" Allgemeinmediziner müssten Erkrankungen möglichst früh erkennen, damit sie schnell behandelt werden können, sagt Li.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

