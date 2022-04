So hilft Morsa-Chef Raphael Sallinger jungen Unternehmern

Plus Morsa-Chef Raphael Sallinger ist Vorsitzender der bayerischen jungen Unternehmer. Was ihn antreibt und wie er die weitere Entwicklung der Firma Morsa sieht.

"Als Unternehmer ist man wie auf hoher See", meint Raphael Sallinger. "Man muss auf vieles vorbereitet sein und frühzeitig auf Änderungen reagieren." Der Krumbacher weiß, wovon er spricht: Nachdem sein Vater mit 47 Jahren starb, übernahm er bald die Verantwortung, das fast 400 Jahre alte Traditionsunternehmen Morsa weiterzuführen. Das Betriebswirtschaftslehre-Studium war quasi vorprogrammiert, obwohl er sich auch durchaus für geisteswissenschaftliche Studiengänge interessiert hätte. Doch sein Leben nahm eine andere Wendung. Heute leitet er eine Firma, die bei Feingusswachsen Weltspitze ist. Und nun hat er für die bayerischen jungen Unternehmer eine wichtige Aufgabe übernommen.